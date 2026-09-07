На вулиці Миколи Закревського у Києві частково обмежено рух транспорту (схема)

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини

Із 7 до 20 вересня, з 8:00 до 18:00, частково обмежено рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вул. Сержа Лифаря до буд. № 33 на вул. Миколи Закревського.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 7 до 20 вересня частково обмежуватимуть рух вул. Миколи Закревського (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 8 вересня частково обмежено рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.