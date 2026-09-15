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У Києві працює ППО, у районі Шулявки лунають вибухи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві працює ППО, у районі Шулявки лунають вибухи
У Києві працює ППО
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 07:49

Уранці 15 вересня під час повітряної тривоги в столиці спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) міський голова Віталій Кличко., інформує «Главком».

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 07:49, а вже о 08:15 у КМВА повідомили про активну роботу сил ППО та закликали містян перебувати в укриттях.

За даними «Главкома», у районі Шулявки зафіксовано влучання. Над місцем події здійнявся густий білий дим.

«У Соломʼянському районі, попередньо, влучання БпЛА на території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце», – підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не викладати в мережу фото і відео роботи сил ППО.

Нагадаємо, у Києві о 07:49 оголошено дронову небезпеку, вже вдруге від початку доби. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. 

Перша з початку доби повітряна тривога була оголошена о 5:23. За даними мера Києва, у Дарницьому районі російський дрон влучив в АЗС. В Оболонському – попередньо, в склади.

«У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані», – йдеться у дописі мера у Telegram.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1665-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: Київ обстріл

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