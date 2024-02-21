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Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого
фото з відкритих джерел

Правозахисник Степан Хмара помер на 87-му році життя

Смерть Степана Хмари, Міноборони анонсувало новий додаток для військових, Зеленський звернувся до польської влади через блокаду кордону. «Главком» склав добірку новин 21 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Смерть Степана Хмари

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари. Правозахисник помер на 87-му році життя.

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».

Зеленський звернувся до польської влади через блокаду кордону

Український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів.

Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Як пояснив президент, йдеться про главу уряду України, увесь уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністра оборони України, адже блокада на кордоні додає загроз і для постачання зброї на фронт.

Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні рядом з українськими урядовцями.

Міноборони анонсувало новий додаток для військових

Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+».

За словами глави оборонного відомства Рустема Умєрова, в додатку військовослужбовці зможуть подати рапорт у декілька кліків. Також там буде посвідчення захисника, комплексна база знань онлайн та можливість для самоосвіти.

ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії

 Посли Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Від українських біженців у Литві не вимагатимуть знання литовської мови для працевлаштування щонайменше ще один рік. Таке рішення литовський уряд ухвалив у середу.

Уряд Литви продовжив термін, протягом якого «категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом у Литві». 

Спочатку цей період становив два роки після отримання тимчасового захисту, але тепер він продовжений до трьох років.

Уряд також продовжив термін тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

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Теги: Володимир Зеленський війна Степан Хмара Польща

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