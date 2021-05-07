Як киянам у поминальні дні доїхати до кладовищ (перелік маршрутів)

9-12 травня будуть поминальні дні на столичних кладовищах

КМДА склала перелік маршрутів транспорту до міських кладовищ

Столична влада затвердила перелік маршрутів наземного транспорту загального користування для перевезення пасажирів до міських кладовищ у поминальні дні. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації №1045, повідомляє пресслужба КМДА.

Департаменту транспортної інфраструктури доручено забезпечити чергування відповідальних осіб у місцях масового скупчення пасажирів для організації перевезень залежно від пасажиропотоку.

Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції та Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції забезпечуватимуть громадський порядок і безпеку дорожнього руху поблизу міських кладовищ.

9 травня буде заборонено паркування автотранспорту на вулиці Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) та вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Наземний пасажирський транспорт перевозитиме пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ за маршрутами

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Варто зазначити, що перевезення відбуватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Київ розробив графік відвідування кладовищ під час поминальних днів.

Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та «Муніципальної охорони», які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил.