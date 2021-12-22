За два місяці на Київщині виявлено понад 5 тис. порушників карантину

Адміністративні матеріали було складено на понад 800 підприємств області

Із 30 жовтня в Київській області мобільні групи проінспектували 5321 громадський заклад регіону на дотримання вимог «червоної» зони епідемічної небезпеки. Про це розповів під час брифінгу заступник голови Київської обласної держадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

«За результатами перевірок адміністративні матеріали було складено на 814 підприємств, а також на 4431 жителя Київщини через порушення протиепідемічних обмежень», – повідомив Торкунов.

Як відомо, з 23 грудня Київщина виходить з «червоної» зони. Область переходить до «жовтої» зони карантину.

Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які направлені першою чергою на невакцинованих українців. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має «жовтий» ковід-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – ковід-сертифікат про одужання

До слова, перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав. Стало відомо, як протікала недуга.

Читайте також: