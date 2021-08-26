Невідомі втретє за місяць пошкодили паркувальні таблички в Києві (фото)

Комунальники відвезли на реставрацію понівечені таблички

Комунальники втретє за останній місяць виявили пошкодженими інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у Києві. Про це повідомляє пресслужба КП «Київтранспарксервіс».

Понівечені інформаційні таблички комунальники відвезли на реставрацію.

«Вже втретє зазнаємо збитків на тисячі гривень», – зазначає «Київтранспарксервіс».

«Для чого потрібні ці таблички? Для інформування водіїв про вартість паркування, способи оплати послуг, графік роботи майданчика. Також розміщено QR-код з посиланням на інформаційний сайт. Чи означає, що майданчик без таблички безкоштовний? Звісно ж, ні. Чи штрафують водіїв за неоплату паркування на таких майданчиках? Так», – пояснили комунальники.

Таблички будуть оновлені за кілька днів і знов встановлені на попередні місця.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.