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    Невідомі втретє за місяць пошкодили паркувальні таблички в Києві (фото)

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    Вандали обмалювали фарбою паркувальні таблички - Невідомі втретє за місяць пошкодили паркувальні таблички в Києві (фото)
    Вандали обмалювали фарбою паркувальні таблички
    Фото: Київтранспарксервіс

    Комунальники відвезли на реставрацію понівечені таблички

    Комунальники втретє за останній місяць виявили пошкодженими інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у Києві. Про це повідомляє пресслужба КП «Київтранспарксервіс».

    Понівечені інформаційні таблички комунальники відвезли на реставрацію.

    «Вже втретє зазнаємо збитків на тисячі гривень», – зазначає «Київтранспарксервіс».

    «Для чого потрібні ці таблички? Для інформування водіїв про вартість паркування, способи оплати послуг, графік роботи майданчика. Також розміщено QR-код з посиланням на інформаційний сайт. Чи означає, що майданчик без таблички безкоштовний? Звісно ж, ні. Чи штрафують водіїв за неоплату паркування на таких майданчиках? Так», – пояснили комунальники.

    Таблички будуть оновлені за кілька днів і знов встановлені на попередні місця.

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

    У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.

    Теги: Київ вандалізм автомобіль парковка
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    Невідомі втретє за місяць пошкодили паркувальні таблички в Києві (фото)