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    За п’ять років кількість крадіжок у київських магазинах зросла вдвічі

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    За п’ять років кількість крадіжок у київських магазинах зросла вдвічі

    У 2018 році у столичних магазинах сталося 3687 крадіжок

    У київських магазинах почастішали крадіжки. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат, проаналізувавши відповідь Головного управління Нацполіції у Києві на його офіційне звернення.

    «За п'ять років статистика зафіксованих спроб винести товар неоплаченим зросла вдвічі: з 1900 крадіжок у 2013 році до 3 687 - в 2018-му», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    Так, згідно з інформацією поліції, за 12 місяців 2014 року у столичних магазинах скоєно 2183 крадіжок, 2015-го – 2609, 2016-го – 2897. А за 9 місяців 2017 року скоєно 2440 таких правопорушень.

    «На жаль, поліція не розбирає показник по галузях, сегментах і групах. Тому складно судити об'єктивно, що стали частіше виносити: молоко або парфумерію...», - додав Пабат.

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    Як повідомлялося, статистика крадіжок у фінансових установах Києва досягла мінімального рівня у 2018 році порівняно із попередніми роками. 

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