Загибель військових у ДТП в Києві: поліція відкрила провадження



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ВАЗ влетів у припарковану вантажівку MAN Фото: Нацполіція

У результаті зіткнення автомобіля ВАЗ та припаркованої вантажівки MAN загинули водій та пасажир легкової машини

Столичні слідчі розслідують смертельну автопригоду на Кільцевій дорозі у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, ДТП трапилась сьогодні вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на припарковану вантажівку MAN, яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги.

Внаслідок зіткнення водій машини ВАЗ та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група слідчого відділу з розслідування ДТП ГУНП у Києві. Правоохоронці спілкувались зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди та наразі встановлюють причини, обставини та механізм аварії.

За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, за попередньою версією правоохоронців, водій ВАЗ заснув за кермом під час руху.