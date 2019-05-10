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    Новини

    Загибель військових у ДТП в Києві: поліція відкрила провадження

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    ВАЗ влетів у припарковану вантажівку MAN - Загибель військових у ДТП в Києві: поліція відкрила провадження
    ВАЗ влетів у припарковану вантажівку MAN
    Фото: Нацполіція

    У результаті зіткнення автомобіля ВАЗ та припаркованої вантажівки MAN загинули водій та пасажир легкової машини

    Столичні слідчі розслідують смертельну автопригоду на Кільцевій дорозі у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як повідомлялося, ДТП трапилась сьогодні вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на припарковану вантажівку MAN, яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги. 

    Внаслідок зіткнення водій машини ВАЗ та його пасажир загинули на місці пригоди. Встановлено, що загиблі – військовослужбовці.

    На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група слідчого відділу з розслідування ДТП ГУНП у Києві. Правоохоронці спілкувались зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди та наразі встановлюють причини, обставини та механізм аварії.

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    За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    Загибель військових у ДТП в Києві: поліція відкрила провадження
    Загибель військових у ДТП в Києві: поліція відкрила провадження

    Як повідомлялося, за попередньою версією правоохоронців, водій ВАЗ заснув за кермом під час руху.

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