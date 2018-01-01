Заступник Кличка про швидкісний режим у Києві: Ганяти можна, але дуже обережно

«Швидкість на окремих вулицях можна збільшувати, але відповідально»

У Київській міській державній адміністрації обережно ставляться до ініціативи збільшення максимально дозволеної швидкості на окремих вулицях. Таку думку «Українським новинам» висловив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком». «Я вважаю, що зниження швидкості – це дуже позитивний крок. Адже



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«Швидкість на окремих вулицях можна збільшувати, але відповідально»

У Київській міській державній адміністрації обережно ставляться до ініціативи збільшення максимально дозволеної швидкості на окремих вулицях. Таку думку «Українським новинам» висловив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».

«Я вважаю, що зниження швидкості – це дуже позитивний крок. Адже більшість травматичних і смертельних випадків трапляються на дорогах Києва саме через недотримання швидкісного режиму. Водії надто безпечні, а це може вартувати не лише здоров’я, але й їхнього життя та життя інших учасників дорожнього руху. Тож у цілому я підтримую такий крок. Разом із тим, у нас зареєстрована петиція про ймовірне збільшення дозволеної швидкості на окремих вулицях. Я розумію, що в окремих випадках це підвищення можна допустити, однак маємо детально розглянути ділянки, активність руху на них, кількість пішоходів тощо. Підвищувати можна, але дуже незначно і дуже обережно», – вважає заступник голови КМДА.

Він переконаний, що разом із врегулюванням швидкісного режиму потрібно працювати над підвищенням рівня культури та особистою відповідальністю водіїв.

«Коли закон працюватиме однаково для всіх, і ми відійдемо від принципу «дзвінка другу», коли розумітимемо, що кожен, незалежно від статусу чи інших вихідних даних може і має бути притягнутим до відповідальності – лише тоді матимемо порядок на вулицях. Система великих штрафів, на мою думку, – дієвий інструмент, який уже довів свою ефективність у низці країн. Однак, знову-таки, підхід має бути комплексний і містити створення умов, роз’яснення і відповідальність. Спільними зусиллями ми можемо цього досягти», – переконаний Дмитро Давтян.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні знизилася максимальна швидкість руху в населених пунктах із 60 до 50 км/год. Так, набула чинності Постанова Кабінету Міністрів від 10 листопада 2017 року «Про внесення змін до Правил дорожнього руху». Уже через кілька днів у розділі «Електронні петиції» Київської міської ради було зареєстровано звернення: «Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю, вищою 50 км/год», яке наразі набрало понад 8,6 тисячі підписів.