Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Умєров заявив, що українські команди допомагають будувати захист від дронів
фото: Рустем Умєров/Facebook

Українські фахівці вже допомагають будувати захист від дронів і оцінюють системи ППО в регіоні

Українські команди на Близькому Сході працюють над двома ключовими напрямками – протидією дронам та підготовкою практичних рішень для захисту неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За його словами, протягом останнього тижня українська делегація відвідала Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт і Йорданію, де провела переговори з керівництвом держав та профільними структурами.

«Протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн», – зазначив Умєров.

Перший напрямок роботи – застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам безпілотників. Другий – консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та розробки практичних рішень для посилення протиповітряної оборони.

«Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів ППО», – додав секретар РНБО.

Він уточнив, що на місцях уже розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури, а також ведеться робота над розширенням зон прикриття. Окремо сторони визначили подальші кроки довгострокової співпраці у сфері безпеки.

Нагадаємо, що українські порти, які продовжують працювати в умовах війни, викликали інтерес у країн Близького Сходу, що стикаються з новими безпековими викликами. 

Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід
США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході

Українські банки готові до кредитування економіки
