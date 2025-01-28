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Продавали автомобілі з гуманітарої допомоги. Справу двох «благодійників» скеровано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Продавали автомобілі з гуманітарої допомоги. Справу двох «благодійників» скеровано до суду
За злочинною схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Засновник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ

У Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, засновник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу.

За такою схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн. П'ять автомобілів передано на потреби ЗСУ.  

Після одержання грошей благодійники передавали покупцеві машину начебто як гуманітарну допомогу
Після одержання грошей благодійники передавали покупцеві машину начебто як гуманітарну допомогу
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
За такою схемою «благодійники» продали 6 автомобілів на майже 1 млн грн
За такою схемою «благодійники» продали 6 автомобілів на майже 1 млн грн
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. 

Нагадаємо, у Миколаєві повідомили підозри чотирьом волонтерам благодійної організації і підприємцю, які продали гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН на понад 600 тис. грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Так, за даними слідства, підозрювані організували злочинну діяльність із продажу продуктів харчування, які були надані донорами у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що  детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили три благодійні фонди. За даними правоохоронців, вони забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Про це повідомило БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області групу осіб, які з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн.

Теги: прокуратура прокурор машини слідство гуманітарна допомога Facebook

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