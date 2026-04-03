Удар по ветклініці в Чабанах: через російську атаку загинули тварини (фото)

Ірина Міллер
Ветеринарні лікарі встигли врятуватись – ніхто з персоналу не постраждав
фото: ДСНС Київщини

На місці влучання виникла масштабна пожежа

Під час масованого обстрілу Київщини сьогодні, 3 квітня 2026 року, російський дрон влучив у ветеринарну клініку в селищі Чабани Фастівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на гуманістичний рух UAnimals.

За попередніми даними Київської ОВА, внаслідок удару загинуло близько 20 тварин. За уточненими даними Держпродспоживслужби, загинуло 12 тварин, які перебували у стаціонарі. У цей момент у приміщення влучив шахед.

«Ветеринарні лікарі встигли врятуватись – ніхто з людей не постраждав», – повідомила Держпродспоживслужба.

У Чабанах горить ветклініка після влучання росіян
фото: поліція Київщини

На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідовували рятувальники ДСНС. Окрім загибелі тварин, зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та приватних автомобілів, що були припарковані поруч.

Як повідомляє ДСНС Київщини, рятувальники боролися за кожне життя. Вони проводили екстрену евакуацію чотирилапих із пошкодженої будівлі, подавали кисень постраждалим тваринам та намагалися стабілізувати стан поранених пацієнтів.

Кадри з місця влучання ворожого дрона у Чабанах
«На жаль, попри всі зусилля, врятувати вдалося не всіх...», – деться у повідомленні.

Волонтери UAnimals вже встановлюють зв’язок із керівництвом клініки, аби з’ясувати масштаби трагедії та надати необхідну підтримку.

«Біль і жах неможливо передати словами. Безмежно співчуваємо людям, які втратили своїх тварин через жорстокість російських злочинців. Якщо хтось із тварин вижили, ми готові оплатити лікування», – зазначили в організації.

Нагадаємо, що загалом під час ранкової атаки на Київщину постраждали три райони. Окрім Фастівщини, ворожі дрони та ракети поцілили у житлові будинки в Обухові та Крюківщині. Наразі офіційно підтверджено загибель одного чоловіка та поранення восьми цивільних осіб.

