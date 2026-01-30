Головна Світ Соціум
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана у ніч на Новий рік спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей
фото: ЕРА

Бар не проходив обов’язкові щорічні перевірки пожежної безпеки з 2019 року

Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження проти посадовців муніципалітету Кран-Монтана у справі про смертельну пожежу в барі під час святкування Нового року, внаслідок якої загинули 40 людей, ще понад 110 зазнали поранень. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

За даними видання, слідчі допитують керівника служби громадської безпеки міста, а також колишнього посадовця, відповідального за пожежну безпеку. Обох у документах прокуратури зазначено як фігурантів справи, що свідчить про можливу відповідальність місцевої влади за дотримання норм безпеки.

Раніше єдиними підозрюваними у справі були власники бару Le Constellation – громадяни Франції Жак та Джессіка Моретті, яким інкримінують ненавмисне вбивство, завдання тілесних ушкоджень та підпал через недбалість.

Слідство вважає, що пожежа спалахнула в переповненому підвальному приміщенні після того, як бенгальські вогні, прикріплені до пляшок шампанського, піднесли надто близько до стелі, обшитої звукоізоляційною піною, яка швидко зайнялася.

The Guardian зазначає, що бар не проходив обов’язкові щорічні перевірки пожежної безпеки з 2019 року, що викликало гостру критику на адресу місцевої влади. У матеріалах прокуратури йдеться про можливі порушення з боку як колишніх, так і чинних посадовців муніципалітету.

До слова, власника швейцарського бару, де під час новорічної вечірки сталася смертельна пожежа, звільнили з-під варти під заставу.

Нагадаємо, інцидент відбувся о 01:30 за місцевим часом, це близько 02:30 за київським, коли люди святкували Новий рік. У згаданому барі Le Constellation на момент вибуху перебувало понад 100 людей.

У поліції прокоментували інцидент. Там спростували чутки про те, що інцидент міг бути наслідком терористичного акту. Іноземні видання повідомляють, що причиною вибуху стала піротехніка, яку використали у самому закладі.

