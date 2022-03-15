Вибухи пролунали у трьох районах Києва (фото)
Перед світанком окупанти обстріляли Київ
У ніч на 15 березня в Києві прогриміли кілька вибухів у трьох районах. Перед цим було попередження про повітряну тривогу.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, виклики надійшли з трьох районів столиці.
Раніше повідомлялося, що перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.
Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.
Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.
Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.
Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.