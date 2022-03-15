Вибухи пролунали у трьох районах Києва (фото)

Перед світанком окупанти обстріляли Київ

У ніч на 15 березня в Києві прогриміли кілька вибухів у трьох районах. Перед цим було попередження про повітряну тривогу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, виклики надійшли з трьох районів столиці.

Раніше повідомлялося, що перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.