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    Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)

    Місцеві жителі кажуть, що рідина має жахливий запах та викликає подразнення на шкірі - Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)
    Місцеві жителі кажуть, що рідина має жахливий запах та викликає подразнення на шкірі
    фото: Мій Фастів/Facebook

    Наразі невідомо, що стало причиною такого кольору води

    Учора, 21 лютого, жителі Фастова були наполохані кольором води, яка текла із їхніх кранів. Фотографіями зеленкуватої води місцеві жителі ділилися у соціальних мережах. Зокрема фотографії з’явилися на сторінці «Мій Фастів» у Facebook.

    Місцева жителька у дописі пише, що така зелена вода тече з кранів у Фастові, а також показує світлини, які це підтверджують. Ще авторка зауважує, що рідина має жахливий запах та викликає подразнення на шкірі у вигляді печіння.

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    Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)
    Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)

    Наразі невідомо, що стало причиною такого кольору води.

    Нагадаємо, у столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір. Пізніше київський еколог назвав причини позеленіння води у річці Сирець.

    Нагадаємо, минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

    Як повідомлялося, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

    До слова, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

    Теги: вода Дніпро Київщина річка
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    Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)