Жителі Фастова наполохані: із кранів тече зелена вода (фото)

Місцеві жителі кажуть, що рідина має жахливий запах та викликає подразнення на шкірі

Наразі невідомо, що стало причиною такого кольору води

Учора, 21 лютого, жителі Фастова були наполохані кольором води, яка текла із їхніх кранів. Фотографіями зеленкуватої води місцеві жителі ділилися у соціальних мережах. Зокрема фотографії з’явилися на сторінці «Мій Фастів» у Facebook.

Місцева жителька у дописі пише, що така зелена вода тече з кранів у Фастові, а також показує світлини, які це підтверджують. Ще авторка зауважує, що рідина має жахливий запах та викликає подразнення на шкірі у вигляді печіння.

Наразі невідомо, що стало причиною такого кольору води.

Нагадаємо, у столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір. Пізніше київський еколог назвав причини позеленіння води у річці Сирець.

Нагадаємо, минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

Як повідомлялося, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

До слова, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.