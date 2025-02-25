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У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю
Чоловік залякав працівника готеля ножем
фото: поліція Дніпропетровської області

Після перемовин із зловмисником потерпілому вдалося вийти з приміщення

У Дніпрі чоловік утримував у номері 27-річного працівника готелю та погрожував підірвати вибухівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Зазначається, що 56-річний чоловік викликав до номера працівника нібито для надання йому допомоги, після чого став залякувати його ножем та вимагати віддати тривожну кнопку. При цьому погрожував підірвати вибухівку.

На місце події виїхали поліцейські. Після перемовин із зловмисником потерпілому вдалося вийти з приміщення.

Чоловіка затримали, а у приміщенні провели обшук та вилучили ніж. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. 24 лютого підозрюваному повідомили про підозру за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліцейські затримали довірену особу «вора в законі» Умки та п’ятьох «смотрящих», які організували та брали участь у злочинних зібраннях. Про це повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними поліції, під час «сходок», які проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань, а для інших онлайн, зловмисники перерозподіляли сфери впливу, а також намагалися вирішити конфлікт між «смотрящими» в установі. Як виявилося, один із них не виконав «рішення» та порушив «воровські закони».

Раніше у Дніпрі злочинне угрупування силою відібрало аптеку у власників після того, як вони відмовилися щомісяця платити гроші за «спокійне ведення бізнесу». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як відомо, учасники угруповання спочатку конфліктували з керівництвом аптеки, потім познімали зовнішні вивіски, таким чином перешкоджаючи веденню бізнесу. Пізніше, уночі, захопили приміщення та вивезли все майно. Сума завданих збитків сягає 2 млн грн.

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Теги: Україна готель вибухівка Дніпро поліція

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