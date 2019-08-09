Зірвані дахи, повалені дерева: буревій наробив шкоди на Київщині



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Рятувальники прибрали дерево, яке впало на дорогу Завадівка – Тетіїв Фото: ДСНС

У Бучі внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев

У четвер, 8 серпня, у с. Голодьки Тетіївського району Київської області внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлю школи на площі близько 50 кв. м. та крівлі 10 приватних будинків. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До відновлювальних робіт від ДСНС залучалося 5 чоловіків особового складу та 1 одиниця техніки.

У м. Буча внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев. Станом на ранок9 серпня, дерева з проїжджої частини міста прибрано, проїзд забезпечено. Від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

У Володарському районі в результаті буревію на проїжджу частину автодороги Р-18 Завадівка – Тетіїв впало дерево. Черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володарка прибрав дерево з дороги.

У Києві підрозділами ДСНС було здійснено 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру. Залучалося 60 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди у Києві 8 сепрня столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев.