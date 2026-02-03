Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували БпЛА центр Харкова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували БпЛА центр Харкова
Окупанти атакували Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Увечері, 2 лютого окупанти атакували ударними дронами Харків. Про це повідомив мер Ігор Терехов, пише «Главком».

За повідомленням міського голови, у центрі міста зафіксовано влучання ворожого дрона типу «молнія». За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо можливих пошкоджень уточнюється.

Як відомо, вдень 2 лютого російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова.

Як повідомив очільник міста, росіяни поцілили по ринку у Слобідському районі міста. На цей час відомо про двох постраждалих Також понівечені кілька торгових павільйонів.

Нагадаємо, протягом дня 31 січня Харків зазнав кількох атак ворожих безпілотників. Спершу надійшла інформація про влучання БпЛА типу «молнія» на околиці міста. Увечері місто знову було атаковане ворожим дроном. Цього разу удар припав по Салтівці.

Теги: Харків обстріл

