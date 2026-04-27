У Києві зросла кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ: статистика за тиждень

glavcom.ua
Загалом показник захворюваності на 42% нижче середнього рівня інтенсивності
На Covid-19 за тиждень захворіли 13 дорослих

У Києві протягом тижня, із 20 по 26 квітня, зареєстрували 9409 нових випадків захворюваності на грип, ГРВІ та Covid-19. За звітний період рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім – на 4%. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

Яка ситуація зараз у Києві 

Зазначається, що захворіло на 364 людини більше, ніж за попередній період. Загалом показник захворюваності на 42% нижче середнього рівня інтенсивності.

У відомстві поінформували, що захворіли 5602 дитини і 3807 дорослих. Серед школярів медики зареєстрували 3395 випадків. На Covid-19 захворіли 13 дорослих. Летальних випадків не було.

«Протягом тижня відмічене зростання госпіталізації. До медичних закладів госпіталізували 152 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 127 дітей. Серед хворих на Covid-19 госпіталізованих не було», – йдеться у повідомленні.

Для порівняння: за період із 13 по 19 квітня госпіталізували 96 людей, із них 73 – діти. Із діагнозом «коронавірус» хворих у медзакладах не було.

Як вберегтися

Лікарі зазначають, що вакцинація – найкращий захист. Це єдиний спосіб навчити імунітет впізнавати вірус до того, як ви захворієте.

  • Від грипу: щеплення актуальне протягом усього сезону.
  • Від COVID-19: перевірте, чи зробили ви бустерну дозу (особливо якщо належите до групи ризику: маєте діабет, зайву вагу чи хвороби серця).

Медики також попереджають, що віруси грипу та ГРВІ часто передаються через брудні руки:

  • мийте руки з милом щонайменше 20 сек після громадського транспорту чи магазинів.
  • Використовуйте антисептик (вміст спирту не менше 60%).
  • Не торкайтеся обличчя, очей та носа немитими руками.

Лікарі зазначають, основний шлях передачі – повітряно-крапельний, тому радять:

  • Уникати великих скупчень людей у закритих приміщеннях.
  • Провітрювати кімнату щогодини на 5-10 хв. Свіже повітря знижує концентрацію вірусів у приміщенні.
  • Якщо перебуваєте в дуже людному місці (метро, черга), не соромтеся вдягати маску.

«Главком» писав, що в Україні проблема інсульту набуває критичних масштабів. Щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.

Зауважимо, різний час сну в будні та вихідні подвоює ризик інфаркту та інсульту. Фінські дослідники довели: стабільний режим рятує серце навіть краще за тривалий, але хаотичний відпочинок.

