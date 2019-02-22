Знешкоджено банду серійних автокрадіїв, що «працювали» в Києві та області (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У місцях переховування викраденого автотранспорту вилучено 12 комплектів автомобільних номерів Фото: Прокуратура Києва

Упродовж 2018-2019 років двоє раніше засуджених мешканців столиці займалися викраденням автомобілів

Столичними правоохоронцям затримано зловмисників, які спеціалізувалися на викраденні транспортних засобів на території Києва та області з метою їх подальшої реалізації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Установлено, що упродовж 2018-2019 років двоє раніше засуджених мешканців столиці займалися викраденням автомобілів, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, GPS трекери та іншу спеціальну техніку. Викрадені автомобілі вони переганяли до «відстійників», де змінювали номери кузова та двигуна, після чого доставляли «замовникам» по території України.

Учасники групи дотримувалися заходів конспірації та пересувались на 4 автомобілях. Правоохоронцям вдалось їх затримати одразу після вчинення чергового злочину – незаконного заволодіння автомобілем марки Audi Q7.

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем мешкання фігурантів, а також у місцях переховування викраденого автотранспорту, вилучено автомобіль Audi Q7, 12 комплектів автомобільних номерів, 11 імобілайзерів для автомобілів, заготовки для автомобільних ключів, пристрої для приглушення сигналу GPS, радіостанції, GPS трекер, серцевини замків від автомобілів, частини та пошкоджені корпуси замків запалювання, 11 ключів до різних марок автомобілів, страхові поліси, посвідчення водіїв та інші документи з фотокартками учасників злочинної групи, видані Республікою Польща та Республікою Болгарія на інших осіб, пістолет «Форт», патрони, а також наркотичні засоби.

Наразі учасники злочинної групи затримані в порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ІТТ. Їм оголошено підозри за ч.3 ст. 289 КК України. Перевіряється причетність затриманих до вчинення щонайменше 10 епізодів незаконного заволодіння транспортними засобами на території Києва та Київської області.