Ще в одному місті під Києвом сталася стрілянина



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Хуліган добровільно віддав поліцейським зброю Фото: Нацполіція

Чоловік, що влаштував стрілянину, - колишній працівник поліції

Опівночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителів м. Вишневе, що під Києвом, про звуки пострілів. На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцейські опитали учасників інциденту та викликали постраждалим швидку медичну допомогу. Також на місці події правоохоронці вилучили гільзи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

З’ясувалося, що на вулиці сталася сварка між перехожими та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння з приводу неправильного паркування його автівки.

Конфлікт переріс у бійку, а в подальшому водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів.

Чоловік добровільно віддав поліцейським зброю - пристрій для відстрілу гумовими кулями, який в подальшому буде направлено на проведення експертизи.

Після огляду лікарів всі учасники інциденту покинули медичний заклад.

Зловмисником виявився 34-річний громадянин, із ним наразі працюють слідчі.

Усіх фігурантів конфлікту направлено на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеня тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Зазначається, що хуліганом є колишній працівник поліції. «Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

Станом на 1 червня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 25 із них - оголошено про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід 20 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

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