З'явилися нові подробиці жахливої ДТП на Дорогожичах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У понеділок родина постраждалої жінки збирається йти до «Київпастрансу» і вимагати допомоги

Аліна Безсонна досі не прийшла до тями після ДТП. У неї травма голови, черепа, головного мозку, забій головного мозку, забій легенів і перелом тазу

До найважчої із постраждалих у ДТП на столичних Дорогожичах Аліни Безсонної вперше впустили чоловіка. Це сталося на третю добу після аварії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дві потерпілі сестри Марина та Юлія в стабільному стані в 17-й клінічній лікарні. Третя потерпіла Аліна Безсонна досі не прийшла до тями, її стан стабільно тяжкий.

«Це травма голови, черепа, головного мозку, забій головного мозку, забій легенів і перелом тазу. Вона перебувала у важкому стані, і зараз вона у відділенні реанімації на штучній вентиляції легень», - розповів завідувач відділення реанімації клінічної лікарні швидкої допомоги Ігор Малиш.

Аліну найдовше тягнуло під маршруткою, а її родичі досі не знайшли сили подивитися це відео.

«Ми не хочемо дивитися ні новини, ні відео - нам настільки це тяжко», - кажуть вони. Батько 35-річної Аліни спочатку не повірив, що з донькою сталася біда.

«Спочатку подумав, що це обман, що будуть просити гроші», - каже Олександр Дмитраш. Аліна до аварії працювала в ІТ-відділі банку і була єдиною годувальницею в родині. Чоловік Олександр доглядає двох синів - трирічного Якова та 11-річного Данила. У старшого хлопчика аутизм і заради його лікування та розвитку родина переїхала в Київ із Білгорода-Дністровського.

«Ми ніколи ні до кого не зверталися, старшу дитину витягуємо власними силами», - кажуть люди. До Аліни поки що не пускають відвідувачів, виняток роблять для чоловіка - лише на кілька хвилин.

У понеділок родина збирається йти до «Київпастрансу» і вимагати допомоги.

Нагадаємо, у четвер ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Дивіться відео моменту ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.

23 березня водія маршрутки посадили під домашній арешт.