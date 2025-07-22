Речник «Хортиці» розповів про ситуацію на адмінкордоні Дніпропетровщини

На Новопавлівському напрямку ворог також намагається закріпитися в селах на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

Росія прагне підтвердити свої гучні заяви і створити красиву «картинку» для російських ЗМІ, закріпившись на адмінмежі

Окупаційна армія намагається закріпитися в населених пунктах на межі Донецької та Дніпропетровської областей, втрачаючи значну кількість особового складу. Про це заявив речник угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає «Главком».

За його словами, за останні три тижні найзапекліші бої йдуть на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Найгостріша ситуація наразі на Покровському.

За його словами, росіяни активно наступають і намагаються прорватися між Покровськом і Костянтинівкою. Вони втрачають багато солдатів, особливо піхотинців, просто щоб зайняти хоч якусь частину території на сході від Покровська чи на південь від Косинівки.

«На Покровському та Новопавлівському напрямках триває справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни, власне, дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою», – розповів Трегубов.

На Новопавлівському напрямку ворог також намагається закріпитися в селах на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Трегубов зазначив, що їхня мета – показати, що вони нібито вже закріпились у Дніпропетровській області, щоб підтвердити свої гучні заяви і створити красиву «картинку» для російських ЗМІ. Для цього вони витрачають багато живої сили.

«Не просто у вигляді там щось фабрикували, відзняли, прапор десь і підмахнули локацію. А щоб можна було туди завезти російських журналістів і показувати їм цей великий тріумф. На це йде великий особовий ресурс», – зазначив Трегубов.

Раніше повідомлялось, що бойові дії наблизилися до адміністративної межі Дніпропетровської області, проте російських військ на території регіону немає.

Нагадаємо, інформація про те, що російські війська нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області, не відповідає дійсності.