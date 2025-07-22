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Атака на Суми: є постраждалі, пошкоджені будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Суми: є постраждалі, пошкоджені будинки
Наслідки обстрілу Сум
скриншот з відео

За допомогою до медиків звернулися 12 людей

Увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. За повідомленням ОВА, під ударом опинився Ковпаківський район, передає «Главком».

Як зазначили в Сумській ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

На місці влучання працюють медики, психологи та екстрені служби. В ОВА показали кадри з наслідками ворожого обстрілу.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому району.

Нагадаємо, цього вечора Росія вдарила безпілотниками по цивільній інфраструктурі Путивльської громади, що на Сумщині. В ОВА повідомили, що до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.

24-річного потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Серед постраждалих є п'ятирічна дитина.

Теги: обстріл Суми

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