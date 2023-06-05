КМДА повідомила, скільки ракет в травні збили над Києвом

Зокрема, над Києвом за місяць збили загалом 85 ракет різного типу

У Київській міській державній адміністрації повідомили, скільки російських ракет і БПЛА сили ППО знищили над столицею у травні 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БПЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали», – написали у КМДА.

Над Києвом за місяць збили загалом 85 ракет різного типу фото: КМВА

За підрахунками адміністрації, у травні лише над Києвом було знищено:

Будь ласка, читайте текст після реклами

сім аеробалістичних ракет Кинджал;

13 балістичних ракет Іскандер;

65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр;

169 безпілотників.

Нагадаємо, протягом травня 2023 року Росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе серії «Shahed». Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєння на сьогодні.

Раніше стало відомо, що 2 червня начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал Євгеній Бурдинський повідомив про плани створити дві армії та два військові округи у 2023 році. Проте про необхідність створити Московський та Ленінградський військові округи говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу ще у грудні 2022 року. Тоді він пояснив це прагненням НАТО наростити військовий потенціал за рахунок Фінляндії та Швеції

До слова, українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.