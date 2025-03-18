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Після весняного снігопаду Київ бореться з ожеледицею: 157 одиниць техніки на дорогах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після весняного снігопаду Київ бореться з ожеледицею: 157 одиниць техніки на дорогах
Ввечері у Києві очікується місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця
фото: Павло Заярний/Facebook

У Києві триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу

У столиці триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів після снігопаду. Із ночі задіяні 157 одиниць техніки «Київавтодору». 147 дорожників у складі 23 бригад очищають та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. Про це повідомляє «Главком» іх посиланнямна клмунальну компанію «Київавтодор».

«Також очищають та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми», – йдетья у повідомленні.

Повідомляється, що на прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

Робота з очищення та обробки доріг розпочалася учора ввечері:

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 18 березня, у столиці хмарна погода з проясненнями, вдень 2-4° тепла. Ввечері місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні відбулося погіршення погодних умов після теплих днів. Так, за даними Укргідрометцентру, 17-19 березня в Україні очікується значне похолодання: зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла. Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: весь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години. А теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня.  

Учора, 17 березня, після значного потепління у Києві різко впала температура і пішов сніг

Теги: Київ Київавтодор снігопад негода Наталка Діденко погода

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