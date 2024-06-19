Ворог з Білгорода атакує Вовчанськ: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Кількість бойових зіткнень зросла до 80

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Кількість бойових зіткнень зросла до 80. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.

На Харківському напрямку

Ворог з території Російської Федерації продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Білгорода (РФ) агресор вдарив чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома керованими авіаційними бомбами – по селу Борщова, також, шістьма НАРами, уражено Тернову.

На Куп’янському напрямку

Загарбники атакують за підтримки авіації. Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, шістнадцятьма некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці. На даний час, на цьому напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Стільки ж атак російських військ наші захисники відбили.

На Лиманському напрямку

Противник впродовж дня вісім разів безуспішно атакував в районах Макіївки, Греківки та Тернів. Ситуація контрольована.

Продовжує проявляти активність окупаційна армія на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку

Противник теж атакує за підтримки авіації. В районі Часового Яру ворог завдав удару двадцятьма НАРАми, поблизу Білої Гори скинув дві керовані авіаційні бомби. Від початку доби російські війська намагалися 15 разів потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам.

На Покровському напрямку

Найбільша кількість боєзіткнень yа Покровському напрямку. З початку доби загарбники здійснили вже 28 атак на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Новопокровського та Карлівки. Поблизу Новоселівки Першої противник завдав ураження дванадцятьма НАРАми. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 ворожих штурми, п’ять боєзіткнень ще продовжуються.

На Курахівському напрямку

Тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, з яких шість безуспішно завершились для противника.

Авіація ворога працювала по обіді на Времівському напрямку. Удару трьома керованими бомбами зазнала Велика Новосілка. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, сьогодні в день, 19 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» на околиці міста, ймовірно – КАБом.