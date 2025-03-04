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Скляний міст у Києві знову пошкоджено. Влада повідомила, коли візьмуться за ремонт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скляний міст у Києві знову пошкоджено. Влада повідомила, коли візьмуться за ремонт
Скляні конструкції мосту виготовлені з багатошарового триплексу, що забезпечує їхню безпечність навіть у разі пошкодження
фото: Київська міська державна адміністрація

Камери відеоспостереження зафіксували умисне пошкодження мосту вандалами

Скло, яке було пошкоджене вандалами на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, буде замінено після стабілізації температурного режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами. Цей факт зафіксований камерами відеоспостереження», – йдеться в повідомленні.

Скло, яке було пошкоджене вандалами на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, буде замінено після стабілізації температурного режиму
Скло, яке було пошкоджене вандалами на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, буде замінено після стабілізації температурного режиму
фото: Київська міська державна адміністрація

Як зазначається, пошкодження виявили ще 6 грудня 2024 року, після чого була написана заява в поліцію та оформлений відповідний акт пошкодження. Ситуація перебуває на контролі комунального підприємства «Київавтошляхміст». Підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.

«Скляні конструкції мосту виготовлені з багатошарового триплексу, що забезпечує їхню безпечність навіть у разі пошкодження. Водночас процес заміни скла вимагає стабільної плюсової температури», – інформують в КМДА.

Це пов’язано з фізичними властивостями матеріалів:

  • температурне розширення та стиснення. При низьких температурах скло та монтажні матеріали змінюють свої геометричні параметри, що може призвести до некоректного монтажу та подальших деформацій;
  • при температурі нижче +5°C знижується ефективність клейових і герметизуючих матеріалів, що може негативно вплинути на міцність та герметичність конструкції.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що заміна скла вимагає середньодобової температури не нижче +10°C протягом тривалого періоду. До цього часу пошкоджена ділянка буде огородженою та перебуватиме під наглядом фахівців.

Сьогодні у соцмережах з'явилися повідомлнння про те, що скляний міст у Києві, відомий як «міст Кличка», знову зазнав пошкоджень – на певних елементах з'явилися тріщини.

Міст, який відкрили 25 травня 2019 року до Дня Києва, неодноразово ставав об’єктом обговорень через свою вразливість. Уже наступного дня після відкриття на його скляній підлозі з’явилися тріщини, які тоді пояснили актом вандалізму.

У жовтні 2022 року поруч із мостом вибухнула російська ракета, залишивши воронку на Володимирському узвозі. Попри це, сама конструкція зазнала лише незначних пошкоджень.

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Теги: Віталій Кличко Київ мер міст

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