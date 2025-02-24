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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Безіменні і ненагороджені. Про них у цей день

glavcom.ua
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Фотозвіт другого підриву шлюзів греблі у Козаровичах, вода хлинула з Київського водосховища у річку Ірпінь
фото з архіву Олександра Дмітрієва

Про українців – героїв російсько-української війни ХХІ століття

Сьогодні «Главком» присвятив текст людям, яких часто зображують у кіно у вигляді простої сільської бабці, яка зі свого подвір'я біля траси передає дані про пересування ворога:

  • У Катюжанці – «Дід», якому насправді 45;
  • у Лютежі й Козаровичах – Олександр Александрович і Микола;
  • у Капітанівці – охоронець бази Київського дорожнього управління;
  • у Синяку – Марія та сім’я місцевого єгеря;
  • у Михайлівській Рубежівці – телеведучий Олекса;
  • у селі Озера – Сергій з дружиною;
  • у Демидові – прибиральниця та ще двоє хлопців – на лісопилці і один – біля тамтешнього мосту;
  • у Луб’янці – місцевий тракторист;
  • у Гостомелі – єгер Олександр з кумом...
  • ще десятки інших людей, які сотворили подвиг у ті дні три роки тому, але й досі уникають слави.

Непомітними учасниками битви за Київ, і не лише за Київ, залишаються звичайні українці, які, опинившись в окупації чи у зоні бойових дій, ставали інформаторами та коригувальниками.

У штабі оборони Києва їх називали «наші очі».

Як шукали коригувальників, хто опрацьовував повідомлення і як вони доходили до нашої артилерії? Як відрізняли правдиві дані від дезінформації? Про це Олена Зварич говорить з Олександром Дмітрієвим (Тихоходом), котрий і вів цю роботу у штабі оборони Києва.

Тихоходу також належить ідея підриву греблі на річці Ірпінь. З цього, власне, і почалося його «штабне» життя 24 лютого 2022-го.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Епічна битва за Київ. Герої, які залишилися у тіні історії

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Теги: Київ Київщина українці Ірпінь 24 лютого

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Микола Підвезяний

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