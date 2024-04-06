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Чи збільшаться штрафи за неявку в ТЦК? Нардеп відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи збільшаться штрафи за неявку в ТЦК? Нардеп відповів
Законопроєкт про штрафи до 204 тис. грн за неявку до ТЦК зараз розглядає правоохоронний комітет Ради
фото з відкритих джерел

До Ради внесено законопроєкт про стягнення до 204 тис. грн за неявку до ТЦК

Суд може ухвалити рішення про збільшення штрафу за неявку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідний законопроєкт вже розглядається у парламенті. Про це повідомив народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в етері телемарафону.

«Таке рішення може прийняти суд. Цей законопроєкт зараз перебуває у правоохоронному комітеті. Він був внесений паралельно з основним законопроєктом – це зміни до Адміністративного кодексу. Зараз правоохоронний комітет буде розглядати ці норми. І потім стане зрозуміло, з якими нормами та статтями вій вийде в зал», – зазначив Костенко.

Нардеп додав, що парламент працює над тим, щоб законопроєкт про мобілізацію та інші супутні законопроєкти розглядалися паралельно.

Нагадаємо, що штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть збільшити до 204 тис. грн. Відповідний законопроєкт 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Зазначимо, що зараз, згідно з законодавством, за неявку за повісткою про первинний виклик до військкомату штраф для громадян складає від 1700 грн до 3400 грн.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.

Теги: військовозобов'язаний військомат штраф ТЦК

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