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Київ накрив смог: ситуація з якістю повітря станом на ранок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ накрив смог: ситуація з якістю повітря станом на ранок
Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу)
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі 

Станом на 8:00 26 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 9:00 26 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA),  становить 115, такий рівень є шкідливим для чутливих груп і може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.. Для порівняння, учора ввечері він становив 75.

Як повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 91 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 191.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 157.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 177.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 83.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 6.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 2055.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 122.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 78 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 133.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 85 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 110.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 62.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 25.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1314.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 99 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 69 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 115.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 82.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 76.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 17.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1167.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 152.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 68 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 103.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 79.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 93.2 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 28.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1219.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.091 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 62 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 70.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 55.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 67 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 43.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 16.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1003.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 46 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 95 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 247.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 152.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 208.2 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 1786.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 78.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 135.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.103 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 71 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 117.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 98.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 107 мкг/м3;
  • озон – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1197.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 61.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 58.4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 53.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

Київ накрив смог: ситуація з якістю повітря станом на ранок фото 1
інфографіка КМДА

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, у Києві учора ввечері якість повітря покращилася. За даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря станом на 19:00 25 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), знизився до 76. Для порівняння, уранці 25 лютого  він становив 120, що свідчить про помітне покращення якості повітря протягом дня.

Теги: Київ повітря погода

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