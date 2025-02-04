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Популярний алкогольний напій може втратити смак: у чому причина?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Пиво – один з найпопулярніших та найулюбленіших алкогольних напоїв у світі
фото з відкритих джерел

Надмірно спекотні сезони можуть призвести до погіршення якості хмелю, що впливає на смак пива

Вчені дійшли висновку, що в майбутньому пиво може стати гіршим на смак. Якість хмелю, що є одним з головних інгредієнтів пива, може погіршитись через глобальне потепління. Про це йдеться у повідомленні ВВС Україна.

Зазначається, що основними інгредієнтами пива є вода, ячмінний солод, дріжджі та хміль. Якість хмелю залежить від стабільних кліматичних умов. Сухі й спекотні сезони погіршують його ріст і знижують вміст ароматичних компонентів, що безпосередньо впливає на смак пива. Надмірно тепла погода шкідливо впливає на вміст у хмелі так званих альфа-кислот, які й надають йому характерних аромату та гіркуватого смаку. Науковці  попереджають, якщо не вжити заходів, то до 2050 року врожайність хмелю за найгіршого сценарію може знизитися на 18%, а вміст альфа-кислот – на 31.

Пиво є фаворитом на світовому ринку алкоголю
Пиво є фаворитом на світовому ринку алкоголю
фото з відкритих джерел

Хміль краще росте у вузькому температурному діапазоні й не терпить ні зайвого тепла, ні зайвого холоду. Поки що в найбільш критичному становищі перебувають пивовари півдня Європи, де клімат стає дедалі менш придатним для вирощування цієї примхливої культури. Протидіяти цьому процесу можна, наприклад, за допомогою виведення більш стійких сортів хмелю та ячменю, які краще переносять посуху та екстремальні погодні умови.

Інший варіант - правильний вибір і розташування зон вирощування хмелю (долини з більшим рівнем ґрунтових вод, тінисті місця).
Допоможе також будівництво іригаційних систем. Щоб адаптуватися до підвищення температури, пивоварам, можливо, доведеться перейти на стійкіші сорти хмелю.

Нагадаємо, що у Великій Британії напередодні Різдва невідомі викрали фуру з 400 бочками пива Guinness, унаслідок цього у країні спостерігався дефіцит популярного напою у деяких пабах.

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Теги: погода пиво алкоголь клімат

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