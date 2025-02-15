Ветеран з Київщини виборов золото на «Іграх нескорених»

Олександр Андрощук отримав поранення в листопаді 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині

Окрім сноубордингу, Андрощук бере участь у змаганнях з веслування на тренажерах, плаванні, регбі та скелетоні

Олександр Андрощук, представник Київщини, виборов золоту медаль у сноубордингу на «Іграх Нескорених -2025». Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що солдат ЗСУ та ветеран російсько-української війни став чемпіоном у категорії «чоловіки, новачки з порушенням нижніх кінцівок, ISB 1-2-3 (стоячи)», подолавши дистанцію за 16.19 секунд.

Окрім сноубордингу, Андрощук бере участь у змаганнях з веслування на тренажерах, плаванні, регбі та скелетоні.

Олександр Андрощук виборов золоту медаль у сноубордингу на «Іграх Нескорених-2025» фото: Київська обласна державна адміністрація, Facebook

Олександр Андрощук отримав поранення в листопаді 2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Бахмутському районі Донецької області. У своєму мотиваційному листі він зазначив: «Для мене змагання – це привід та додаткова мотивація. Знову хочу відчути дух змагань».

«Ігри Нескорених» це мультиспортивний турнір для ветеранів та військових, які зазнали поранень. Цього року вони проводяться з 8 по 16 лютого у Вістлері та Ванкувері (Канада). Invictus Games Vancouver Whistler 2025 стали першими зимовими гібридними змаганнями в історії.

До слова, четвертий день змагань Invictus Games (Ігор Нескорених), які проходять у канадському Ванкувері, приніс Україні 15 медалей, з яких шість золотих, п’ять срібних та чотири бронзових.