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    Нічліжка для безхатченків, п’яні пасажири: всі «принади» нічного тролейбуса в Києві

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    Нічний тролейбус №91н - Нічліжка для безхатченків, п’яні пасажири: всі «принади» нічного тролейбуса в Києві
    Нічний тролейбус №91н
    Фото: УП

    Як працюють нічні тролейбусні маршрути в Києві

    Серед 45 тролейбусних маршрутів Києва чотири - нічні.

    Такі нічні тролейбуси – це найдешевший спосіб дістатися додому пізно вночі. Для когось із пасажирів тролейбуса цей маршрут є нічліжкою і пунктом обігріву на колесах.

    Журналісти поцікавилися, як працюють нічні тролейбуси на прикладі маршруту 91н, що сполучає залізничний вокзал з вулицею Милославською на Троєщині.

    Вони побували на нічній зміні одного з водіїв тролейбуса №91н Олександром Радіним.

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    В одну сторону тролейбус їде приблизно 1 годину 15 хвилин, долаючи більше 28 кілометрів, а всього за нічну зміну - до 120-ти км.

    Водій розповідає, що серед пасажирів нічного маршруту часто зустрічаються п’яні, накурені, психічно неврівноважені.

    «Найжорсткіший контингент - на Троєщині, - каже він. - П'яні, накурені, хворі на голову теж зустрічаються. Часто займають позу: «Платити не буду! Давай вези! Ти тут - ніхто!».

    Для екстрених випадків у водія є газовий балончик. Але пустити витверезну струмінь в обличчя дебоширам Олександру поки не доводилося.

    Дивіться репортаж УП з нічного рейсу тролейбуса:

    Нагадаємо, нещодавно кияни помітили у тролейбусі маршруту №41 (вул. Тулузи – станція метро «Святошин») людину в костюмі вовка.

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