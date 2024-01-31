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Виділення €50 млрд Україні: лідери ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбана

Христина Петренко
glavcom.ua
Виділення €50 млрд Україні: лідери ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбана
Одна з проблем у виділенні коштів у тому, що Будапешт вимагає можливості щорічно накладати вето на гроші для України
Колаж: Главред

Шлях розв'язання проблеми блокування Орбаном допомоги Україні запропонують на саміті ЄС 1 лютого

Лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затверджені виділення коштів. Про це йдеться в проєкті висновків саміту, який наводить Reuters.

В останній версії проєкту висновків саміту 1 лютого, з якою ознайомилось агентство, лідери ЄС заявляють, що вони могли б проводити щорічні дебати щодо того, як гроші ЄС витрачаються Україною, на основі звітів Європейської комісії. Це не дасть Угорщині права накласти вето на виділення грошей, але вона зможе висловити свої занепокоєння, пояснило агентство.

«Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії проти України», – йдеться в проєкті.

Як зазначає агентство, наразі незрозуміло, чи погодиться Угорщина на таку пропозицію, оскільки Будапешт не лише вимагає можливості щорічно накладати вето на гроші для України, а й не бажає брати участь у підвищенні витрат на обслуговування спільних запозичень ЄС для фонду відновлення.

Зазначимо, що у грудні українське МЗС повідомило, що рішення ЄС про 50 млрд євро для України принципово ухвалене, є чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться.

Раніше представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов назвав три альтернативні варіанти у випадку, якщо Угорщина заблокує чотирирічну програму від ЄС для України на 50 млрд євро. Варіант А – пропонується створити фонд для України, який діятиме чотири роки в межах бюджету ЄС. Варіант Б – позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески. Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію, макрофінансова допомога – періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії.

Нагадаємо, Німеччина очікує, що країни-члени Євросоюзу продовжать підтримку України та ухвалять наступний пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати одностайне рішення. 

Читайте також: Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Теги: Європейський союз блокування дебати Угорщина гроші

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