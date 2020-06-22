Для «зелених» електростанцій в Україні створено диспетчерський центр нова енергія



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Новий диспетчерський центр взаємодіє переважно з диспетчерами операторів систем розподілу

Центр охоплює 95 СЕС загальною потужністю 1,2 ГВт

В Україні створено диспетчерський центр для управління роботою електростанцій, які використовують відновлювані джерела. Проект реалізувала приватна компанія Kness, яка є потужним інвестором у сонячну енергетику та інжиніринговою компанією. Про це повідомив директор з управління ОЕС України, головний диспетчер НЕК «Укренерго», передає ExPro.

«Є незалежні комерційні організації, той же Kness, який створив вже один з великих диспетчерських центрів, який має в управлінні 1,5 ГВт ВДЕ. Залишилося тільки налагодити роботу нашого диспетчерського центру («Укренерго» - ред.) з ними і я думаю у нас тут багато що попереду», - сказав він.

За словами Зайченко, в Європі є багато незалежних диспетчерських центрів, які регулюють роботу електростанцій, які використовують ВДЕ.

Новий диспетчерський центр охоплює 95 СЕС загальною потужністю 1,2 ГВт. Центр в більшості випадків взаємодіє з диспетчерами операторів систем розподілу.

«У нас є багато клієнтів, з якими укладені договори на оперативно-диспетчерське обслуговування та управління, відповідно, ми для цього створили власний диспетчерський центр, в якому збираються всі телекомунікаційні дані станцій. В нас є власна SCADA-система, яка дозволяє і бачити інформацію станції, і управляти її параметрами», - сказав директор з розвитку бізнесу Kness Євген Дідіченко.

За його словами, перевагою роботи такого центру є операційність та оперативна ефективність управління станціями. «Для наших клієнтів це виливається у більшу ефективність управління станціями», - зазначив Дідіченко, додавши, що також компанія Kness надає послугу з прогнозування генерації з достатньо високою точністю на наступну добу. Компанія розвиває це програмне забезпечення для більш точного прогнозування протягом поточної доби.