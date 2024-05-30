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Відключення світла: «Укренерго» повідомило, до чого українцям готуватися 31 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла: «Укренерго» повідомило, до чого українцям готуватися 31 травня
31 травня відключення не прогнозується
фото: glavcom.ua

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, будуть оголошені заходи щодо обмеження споживання

В Україні 31 травня не планується стабілізаційних відключень електроенергії, але якщо ситуація в енергосистемі зміниться, будуть оголошені заходи щодо обмеження споживання. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«31 травня відключення не прогнозується. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», – повідомили в компанії.

Відключення світла: «Укренерго» повідомило, до чого українцям готуватися 31 травня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

За даними Forbes Україна, для українців, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт. 

Заступник голови комітету енергетики та ЖКП у Верховній Раді України Олексій Кучеренко повідомив, уряд остаточно не ухвалив рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення. 

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Теги: електроенергія Укренерго

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