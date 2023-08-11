Вибух на заводі під Москвою: знайдено майже пів сотні фрагментів тіл

У більшості загиблих відірвані кінцівки

На Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Як зазначається, на місці вибуху рятувальники знайшли 48 фрагментів тіл. Вибух був такої сили, що в більшості загиблих відірвані кінцівки.

За даними видання, імовірно, останки належать тілам десяти людей. Екстрені служби досі працюють на місці події.

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При цьому уточнюється, що кількість загиблих може збільшитись до 15, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух.

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Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.