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Вибух на заводі під Москвою: знайдено майже пів сотні фрагментів тіл

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибух на заводі під Москвою: знайдено майже пів сотні фрагментів тіл
Наслідки вибуху на підмосковному заводі
фото: Baza

У більшості загиблих відірвані кінцівки

На Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Як зазначається, на місці вибуху рятувальники знайшли 48 фрагментів тіл. Вибух був такої сили, що в більшості загиблих відірвані кінцівки.

За даними видання, імовірно, останки належать тілам десяти людей. Екстрені служби досі працюють на місці події.

При цьому уточнюється, що кількість загиблих може збільшитись до 15, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. 

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Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

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Теги: росія завод Москва вибух

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