Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ

Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку

Росія погрожувала Вірменії, якщо та не погасить заборгованість до кінця 2025 року

Вірменія офіційно відмовилася сплачувати свій внесок до бюджету Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу», яка цитує вірменське МЗС.

«Вірменія утримується від підписання рішення «Про бюджет ОДКБ на 2024 рік», і, відповідно, від участі у фінансуванні діяльності організації», – заявило відомство.

Рішення було доведено до секретаріату ОДКБ в установленому порядку. Водночас згідно з внутрішніми правилами організації деталі бюджету не розголошуються.

Раніше зовнішньополітичне відомство Російської Федерації заявляло, якщо Вірменія не погасить заборгованість до кінця 2025 року – можуть бути вжиті різні заходи. Однак виключення країни з ОДКБ наразі малоймовірне.

Нагадаємо, Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». 26 березня Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт у другому читанні.

Раніше Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Як повідомлялося, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

До слова, Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.