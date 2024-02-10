США шукають розробників сонячної енергії для ядерного полігону в Неваді

Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що ділянки, дозволені для розвитку відновлюваних джерел енергії, є безпечними та «абсолютно чистими»

Міністерство енергетики США шукає розробників для комерційного сонячного проекту в Неваді на федеральних землях, де з 1950-х до 1990-х років проводилися випробування ядерної бомби, пише Reuters.

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Запит на інформацію щодо проекту на Сайті ядерної безпеки штату Невада закрився 12 січня. Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики отримало шість відповідей від зацікавлених розробників і повідомило, що наступним чином надішле запит на кваліфікацію, щоб визначити відповідних.



У липні минулого року Міністерство енергетики заявило, що найбільшу сонячну електростанцію США та інші проекти екологічно чистої енергії можна побудувати на землях, що належать Міністерству енергетики в п’яти штатах, у тому числі на ділянці Хенфорд у штаті Вашингтон, де уряд США виробляв плутоній і уран для атомних бомб під Манхеттеном.

Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що ділянки, дозволені для розвитку відновлюваних джерел енергії, є безпечними та «абсолютно чистими». Атомні випробування на полігоні в окрузі Най, штат Невада, проходили переважно під землею. Але віддалені грибоподібні хмари можна було побачити в Лас-Вегасі під час наземних випробувань.



NNSA та DOE визначили близько 2000 акрів суміжної землі на ділянці в Неваді, яка може бути використана для фотоелектричних або концентраційних сонячних установок і зберігання енергії.