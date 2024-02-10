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США шукають розробників сонячної енергії для ядерного полігону в Неваді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
США шукають розробників сонячної енергії для ядерного полігону в Неваді
Атомні випробування на полігоні в окрузі Най, штат Невада, проходили переважно під землею
ілюстративне фото: Depositphotos

Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що ділянки, дозволені для розвитку відновлюваних джерел енергії, є безпечними та «абсолютно чистими»

Міністерство енергетики США шукає розробників для комерційного сонячного проекту в Неваді на федеральних землях, де з 1950-х до 1990-х років проводилися випробування ядерної бомби, пише Reuters.

Запит на інформацію щодо проекту на Сайті ядерної безпеки штату Невада закрився 12 січня. Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики отримало шість відповідей від зацікавлених розробників і повідомило, що наступним чином надішле запит на кваліфікацію, щоб визначити відповідних.
 
У липні минулого року Міністерство енергетики заявило, що найбільшу сонячну електростанцію США та інші проекти екологічно чистої енергії можна побудувати на землях, що належать Міністерству енергетики в п’яти штатах, у тому числі на ділянці Хенфорд у штаті Вашингтон, де уряд США виробляв плутоній і уран для атомних бомб під Манхеттеном.

Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що ділянки, дозволені для розвитку відновлюваних джерел енергії, є безпечними та «абсолютно чистими». Атомні випробування на полігоні в окрузі Най, штат Невада, проходили переважно під землею. Але віддалені грибоподібні хмари можна було побачити в Лас-Вегасі під час наземних випробувань.
 
NNSA та DOE визначили близько 2000 акрів суміжної землі на ділянці в Неваді, яка може бути використана для фотоелектричних або концентраційних сонячних установок і зберігання енергії.

Теги: США альтернативна енергетика

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