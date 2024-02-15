Експерти спрогнозували частку відновлювальної енергетики у світі до 2026 року

Частка викопного палива у світовій генерації знизиться з 61% у 2023 році до 54% ​​у 2026 – прогноз

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства ядерна та відновлювана енергетики, мають покрити все зростання світового попиту на електроенергію до 2026 року. До цього часу, на них припадатиме майже половина світового виробництва електроенергії, порівняно з 39% у 2023 році, йдеться у звіті МЕА, повідомляє Екополітика.

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Зазначається, що зростання частки цих джерел енергії компенсує зростання попиту в США, ЄС, а також потенційно в Китаї. Зростання значною мірою відбудеться завдяки масштабуванню сонячних потужностей, які стають дешевшими.

Зазначається, що швидке зростання ВДЕ, підтримуване зростанням атомної генерації, має витіснити світову вугільну генерацію, яка, за прогнозами, буде падати в середньому на 1,7% щорічно до 2026 року.

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Очікується, що виробництво електроенергії з природного газу до 2026 року зростатиме приблизно на 1% щороку. Прогнозується, що частка викопного палива у світовій генерації знизиться з 61% у 2023 році до 54% ​​у 2026 році, вперше з 1971 року впавши нижче 60%.

В МЕА зафіксували, що зростання попиту на електроенергію у 2023 році сповільнилося та сягнуло 2,2%, порівняно зі зростанням на 2,4% у 2022. За прогнозами до 2026 року глобальний попит на електроенергію зростатиме на 3,4% на рік. Близько 85% додаткового попиту на електроенергію до 2026 року буде надходити з-за меж розвинутих економік, зокрема з Китаю.