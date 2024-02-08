Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Інвесторам в зелену енергетику недоплатили 30 млрд грн – Гарпок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Інвесторам в зелену енергетику недоплатили 30 млрд грн – Гарпок
Інвестори в зелену енергетику недоотримали понад 30 млрд грн
фото: Depositphotos

Набрали чинності зміни до Закону «Про ринок електроенергії», які можуть найближчим часом вирішити дану проблему

Заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики на початку лютого скоротилась на 6,6 млрд грн і наразі складає 30, 5 млрд грн, повідомив Станіслав Сова, фінансовий директор ДП «Гарантований покупець». 

«Заборгованість була 37,5 млрд грн і зменшена до 30,5 млрд грн. Сума величезна, але ми фактично погасили 20% боргу», – сказав Сова.

За його словами, основна причина боргу це заборгованість НЕК «Укренерго», яка складала перед виплатою частини боргу 32,2 млрд грн, а зараз скоротилась до 25,7 млрд грн. Окрім того, за словами Сови, існує заборгованість серед виробників ВДЕ щодо частки з врегулювання небалансів за період до серпня 2022 року включно і вона складає 5,5 млрд грн.

«Причиною цих боргів було непідписання актів НЕК Укренерго через неврегулювання розрахунку з вересня 2022 року самої частки врегулювання небалансів електроенергії», – додав представник держпідприємства.

Водночас він повідомив, що вже набрали чинності зміни до Закону «Про ринок електроенергії», які дозволять найближчим часом вирішити дану проблему.

«Це має надати змогу розблокувати процедуру підписання актів з НЕК Укренерго та має сприяти підписанню актів з виробниками по частці, а також, я сподіваюсь, це надасть змогу покращити розрахунки НЕК «Укренерго» з нами, і наші розрахунки з виробниками електроенергії з ВДЕ», – сказав Сова.

Також він підкреслив, що спеціально створена керівником Міністерства енергетики Германом Галущенко робоча група щодо вирішення боргових проблем на ринку електроенергії напрацьовує механізми, щоб це питання вирішити. Сова розповів, що рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ за 2022 рік складає 55,4%, за 2023 рік – 75%, а за 20 днів січня – 98%.

Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Теги: інвестиції ринок альтернативна енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітер випереджає вугілля для виробництва електроенергії в Європі
У Європі вітряки виробили електроенергії більше за вугілля
9 сiчня, 18:49
Як повідомляється, найменший рівень розрахунків – нижче 50% – спостерігався у травні-липні 2023 року, а найбільше – понад 90% було тільки в січні та листопаді
Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»
24 сiчня, 12:37
«Економіка України зараз в тому стані, що вкрай потребує коштів»
Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат – ICC Ukraine
29 сiчня, 14:02
ДТЕК продовжує відновлювати пошкоджене обладнання та проводити планову ремонту кампанію на ТЕС
ДТЕК імпортував 226 тис. т вугілля для надійнішого проходження зими
31 сiчня, 15:21
Польща активізувала роботу своїх компаній оборонпрому
Підприємці роблять тротил у три зміни. Польща переводить економіку на «військові рейки»
17 сiчня, 08:47
Під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник»
У Донецьку через удар по ринку – понад два десятки загиблих
21 сiчня, 15:57
Майк Помпео про рішення Veon вкласти $600 млн у відбудову України: «Київстар – чудова інвестиційна модель»
Інвестиції $600 млн в Україну: керівники Veon і «Київстар» оголосили про плани
Вчора, 14:15
Наразі диспетчерам складно балансувати енергосистему через втрату 16 ГВт потужностей внаслідок окупації та обстрілів енергосистеми
Через великі борги в енергетиці інвестори не прийдуть в галузь для будівництва нових потужностей – експерт
6 лютого, 15:41
2024 рік почався динамічно: на ринку праці побільшало шукачів, через що зросла конкуренція
Зарплати, вимоги та конкуренція зростають. Аналіз ринку праці за січень
6 лютого, 17:19

Бізнес

Інвесторам в зелену енергетику недоплатили 30 млрд грн – Гарпок
Інвесторам в зелену енергетику недоплатили 30 млрд грн – Гарпок
У Буковелі податківці на лижах проводять перевірки кафе
У Буковелі податківці на лижах проводять перевірки кафе
Мінекономіки збирається декомунізувати українські бренди
Мінекономіки збирається декомунізувати українські бренди
Інвестиції $600 млн в Україну: керівники Veon і «Київстар» оголосили про плани
Інвестиції $600 млн в Україну: керівники Veon і «Київстар» оголосили про плани
Компанія Мазепи залучила іноземного інвестора у видобуток бурштину
Компанія Мазепи залучила іноземного інвестора у видобуток бурштину
ДТЕК допоміг відновити підстанцію, яка дозволяє забезпечувати херсонців водою та теплом
ДТЕК допоміг відновити підстанцію, яка дозволяє забезпечувати херсонців водою та теплом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
13K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8705
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
8036
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua