Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
Перший випадок ВІЛ-2 виявлено в провінції Сичуань
фото: uniteddaily.my

Зараження виявлено у 67-річної жінки з повіту, який входить до міського округу Мейшань

У китайській провінції Сичуань зареєстровано перший випадок зараження на ВІЛ-2 – рідкісний штам вірусу, який практично не зустрічається в країні. Про це повідомляється в опублікованому в Chinese Journal of AIDS & STD дослідженні, пише «Главком» із посиланням на chinadaily.

Зараження рідкісним штамом ВІЛ виявлено у 67-річної жінки з повіту, який входить до міського округу Мейшань. У січні вона отримала позитивний результат тесту на ВІЛ, а подальші лабораторні та генетичні дослідження підтвердили наявність вірусу ВІЛ-2, а не більш поширеного ВІЛ-1. 

Як зазначає видання, ВІЛ поділяється на два типи – ВІЛ-1 та ВІЛ-2. Перший є найбільш поширеним у світі і має більш високу патогенність, тоді як ВІЛ-2 передається менш ефективно і прогресує повільніше.

Раніше британське агентство з безпеки охорони здоров'я (UKHSA) випустило термінове попередження, що в країні виявлено два види комарів, здатних поширювати три смертельні тропічні хвороби. Вчені зафіксували появу у Великій Британії єгипетського та тигрового комарів. Вони можуть переносити лихоманки денге, чикунгунья та Зіка. 

До слова, регулярні фізичні тренування можуть стати ключем до відновлення роботи імунної системи у людей, які страждають на постковідний синдром (тривалий Covid-19). До такого висновку дійшли вчені з університету Лафборо за результатами дослідження, представленого на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі. 

Нагадаємо, в Україні поширюється нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

Читайте також:

Теги: Китай ВІЛ/СНІД хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літаки Китаю опинились під загрозою через погрози Трампа
Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
Вчора, 22:23
Трамп може і не взяти участь у самому саміті, але він планував відвідати Кенджу на цю дату і зустрітися з Сі Цзіньпіном
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
Вчора, 15:11
Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Вчора, 02:53
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
14 жовтня, 23:23
MI5 попередила політиків і політичних співробітників, щоб вони були обережними щодо так званих «суб'єктів загрози»
Шпигуни з РФ, Китаю та Ірану націлилися на британських політиків: МІ5 б’є на сполох
14 жовтня, 07:40
У скоєному підозрюють китайських хакерів
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
8 жовтня, 13:10
Світові інвестори повертаються на китайський ринок
Іноземні інвестори повертаються на ринок Китаю
29 вересня, 12:18
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Відділ пропаганди та агітації партії зазнав найбільших звільнень під час цієї хвилі чисток
Кім Чен Ин проводить масові чистки в КНДР: кого і за що карають
25 вересня, 09:44

Соціум

У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua