У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2

Зараження виявлено у 67-річної жінки з повіту, який входить до міського округу Мейшань

У китайській провінції Сичуань зареєстровано перший випадок зараження на ВІЛ-2 – рідкісний штам вірусу, який практично не зустрічається в країні. Про це повідомляється в опублікованому в Chinese Journal of AIDS & STD дослідженні, пише «Главком» із посиланням на chinadaily.



Зараження рідкісним штамом ВІЛ виявлено у 67-річної жінки з повіту, який входить до міського округу Мейшань. У січні вона отримала позитивний результат тесту на ВІЛ, а подальші лабораторні та генетичні дослідження підтвердили наявність вірусу ВІЛ-2, а не більш поширеного ВІЛ-1.

Як зазначає видання, ВІЛ поділяється на два типи – ВІЛ-1 та ВІЛ-2. Перший є найбільш поширеним у світі і має більш високу патогенність, тоді як ВІЛ-2 передається менш ефективно і прогресує повільніше.

