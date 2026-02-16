Головна Скотч Курйоз
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)

Юлія Відміцька
Підліток намалював портрет Ілона Маска, який здобув популярність у мережі
колаж: glavcom.ua

Портрет Ілона Маска, намальований підлітком, набрав понад 11 млн переглядів

Мільярдер та власник соцмережі Х Ілон Маск заблокував підлітка через його творчість. Хлопець намалював портрет бізнесмена та опублікував його в соцмережі Х, однак Ілон Маск цього не оцінив. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Х.

Хлопець, який зареєстрований у соцмережі Х під нікнеймом @djcows намалював портрет Ілона Маска та опублікував фото малюнка в соцмережі мільярдера. Проте згодом хлопець помітив, що він заблокований Ілоном Маском. Водночас підліток сподівався, що Ілон Маск колись побачить його творчість та оцінить.

фото: Х/djcows

Однак тепер користувач може лише переглядати профіль власника соцмережі, але не має змоги з ним взаємодіяти через блокування. Цей інцидент викликав чимало реакцій у мережі, користувачі були вражені такою реакцією бізнесмена на дитячий малюнок.

фото: скриншот Х

До слова, малюнок підлітка з обличчям Ілона Маска зібрав понад 11 млн переглядів. Водночас герой публікації Маск цього не оцінив та заблокував автора малюнку. На профілі підлітка після блокування з’явилися фото, які створили користувачі, жартуючи над реакцією мільярдера.

фото: Х/@djcows
фото: Х/@djcows
фото: Х/@djcows

Нагадаємо, як голова іспанського уряду Педро Санчес виступив із жорсткою критикою на адресу американського мільярдера Ілона Маска та його соціальної мережі X. Санчес заявив, що діяльність платформи завдає серйозної шкоди ментальному здоров’ю громадян, особливо молоді віком до 16 років.

До слова, Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $800 млрд. Статки Маска досягли рекорду після того, як він обʼєднав свої компанії SpaceX та xAI в єдину технологічну структуру. Перша – ракетно-космічна компанія, а друга спеціалізується на штучному інтелекті.

Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
