Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна

Туреччина намагається високими митами захистити власних виробників агропродукції

Туреччина, один із великих покупців зерна та борошна зокрема із України, з 1 травня цього року вводить імпортне мито на пшеницю, ячмінь та кукурудзу. Експортери зерна не виключають її скасування у новому сезоні який розпочнеться 1 липня 2023 року.

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Як повідомляє офіційний вісник Туреччини TC Resmi Gazete, ставка мита з 1 травня становитиме 130% замість нинішніх 0%. Цей захід спрямований на захист вітчизняних виробників напередодні нового сезону.

У Туреччині дійсно вважають, що цей захід допоможе захисту внутрішнього ринку, адже турецькі імпортери закуповують великі обсяги для переробки та подальшого експорту продукції з доданою вартістю, приміром борошно, макаронні або кондитерські вироби. Ставка мита на імпорт вихідної сировини для переробників не змінилася, умови, якщо вони підтвердять подальший експорт готової продукції. Імпортери очікують, що у в новому сезоні (почнеться 1 липня 2023 року – Главком) Туреччина, ймовірно, знову обнулить ввізне мито і для внутрішнього ринку, вичерпавши власний потенціал.

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Згідно із офіційними даними, перший квартал 2023 року Туреччина була найбільшим експортером української пшениці. Так, до країни було поставлено цих зернових на $168,8 млн, або 17,7% від усього експорту пшениці, зокрема в березні на $70,9 млн, або 20,5%.

Нагадаємо, Україна відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Зазначається, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди. Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром.