Бурштинська ТЕС запрацює взимку? Мер Андрієшин відповів

Бурштинська ТЕС зараз нам не платить екологічний податок через ситуацію на станції

Ситуація з енергетичним обладнанням та із самою будівлею Бурштинської ТЕС критична, тому навряд вона запрацює взимку. Про це повідомив голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

«Минулого року було два «прильоти», які пошкодили дах будівлі, а зараз таких «прильотів» більше, ніж десять. Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйновані лише половина даху. А як буде цього року, коли руйнування значні…», – сказав мер Бурштина.

За словами Андрієшина, міністерство інфраструктури пообіцяло надати для освітніх закладів твердопаливні котельні – це питання зараз вирішується.

«Бурштинська ТЕС зараз нам не платить екологічний податок через ситуацію на станції, тобто за перший квартал вони розтермінували виплати, а це близько 18 мільйонів. Загалом ми недоотримаємо 80 мільйонів гривень. Є захищені статті бюджету, але готуватися до опалювального сезону у нас немає можливості», – зауважив голова Бурштинської громади.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. Кудрицький зазначив, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які не відключатимуть від світла.

До слова, очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.