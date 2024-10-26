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Росія понівечила одну з найважливіших лікарень України – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія понівечила одну з найважливіших лікарень України – Зеленський
Наслідки ворожої атаки на Дніпро 25 жовтня 2024 р.
фото: ДСНС

Під прицілом окупантів були цивільні об'єкти в Києві, Дніпрі, на Сумщині, Хмельниччині та в інших регіонах

За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам України. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. Є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна», – наголосив глава держави.

Він зазначив, що за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. Зокрема, у Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. У Дніпрі – троє загиблих, і серед них дитина. У Києві російський удар забрав життя дівчинки – їй було 14 років. Президент висловив співчуття рідним та близьким. Крім того, за його словами, є багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу.

«Уже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості», – додав Зеленський.

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Наслідки російських ударів у Києві, Дніпрі, на Житомирщині
фото: ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. За останніми даними, четверо людей загинули. 20 осіб отримали поранення. 

Крім того, внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

Теги: війна Дніпро лікарня Володимир Зеленський ракетна атака

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