Майже втратив зір: на Львівщині уламок від шурупа влучив в око 17-річному юнаку

Лікарі змогли повернути хлопцеві здатність бачити на всі 100%

17-річний Михайло Семків з Львівщини ледь не осліп на праве око. Шматок залізяччя наскрізь пробив йому рогівку, коли юнак різав дошку електропилкою. Про це повідомляє Дитяча лікарня Святого Миколая.

Хлопець навчається в училищі на електромонтера. Одного дня підліток різав дошку електропилкою, однак лезо несподівано натрапило на перешкоду – в деревині був шуруп. Його уламок поцілив в праве око хлопця. Він відчув сильний біль і погіршення зору.

«За допомогою до лікарні юнак звернувся не відразу. Спершу він самотужки витягнув уламок – зробив це ватною паличкою. А ввечері закапав очі з надією, що на ранок все саме минеться. Втім стало тільки гірше. Наступного дня біль посилився, а зір і далі падав», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба медцентру, під час огляду Михайла під щілинною лампою офтальмологи встановили, що двоміліметровий уламок шурупа наскрізь пробив рогівку хлопця, і його зір впав до 10% зі ста.

«У нормі око є пружним. У пацієнта в рогівці був пробитий отвір, через який почала витікати рідина. Очний тиск почав падати, а саме око почало втрачати свою пружність і здатність бачити. Ми встановили Михайлові контактну лінзу, аби вона закрила цю дірку і рідина не витікала. Далі призначили пацієнту медикаменти й мали надію, що отвір затягнеться самостійно», – розповідала офтальмологиня Анна Шпичак.

За словами медиків, коли вони побачили, що самостійно отвір не затягується, то вирішили оперувати. Інакше всередину могла потрапити інфекція, почалися б незворотні запальні процеси, гній, і хлопець міг втратити око.

Шматок шурупа пробив рогівку хлопцю, коли той різав дошку електропилкою фото: Facebook/Дитяча лікарня Святого Миколая

«Під мікроскопом офтальмологи зашили рогівку. Така операція триває лише п'ять хвилин, але результат від неї дивовижний. Уже на другий день після втручання зір Михайла повністю відновився. А перше, що сказав юнак після операції своїм рятівникам: «Нарешті я вас бачу!» – йдеться в повідомленні медцентру.

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