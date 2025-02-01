Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції – інвестори
Соколовський зазначив, що у будь-якому випадку борги треба закривати, аби стимулювати розвиток ВДЕ в Україні
фото: depositphotos.com

Інвестори очікують від держави на вирішення боргової кризи, щоб стимулювати розвиток зеленої енергетики – Соколовський

Вирішення державою питання щодо погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2022-2024 роки, які перевищують 20 млрд грн, стане поштовхом до стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Про це повідомив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський, передає Енергореформа.

Він зазначив, що у будь-якому випадку борги треба закривати, аби стимулювати розвиток ВДЕ в Україні.

«Якщо ми говоримо про будівництво нових промислових станцій, то вони вже не працюватимуть за зеленим тарифом, але погашення заборгованості старих періодів «ГарПока» перед компаніями, які отримували право на зелений тариф, буде певним меседжем ринку», – пояснив глава АСЕУ.

Найближчим рішенням, яке частково зможе вирішити боргову проблему, Соколовський назвав законопроєкт №9381, який очікує на підпис президента, і яким передбачається спрямування коштів економії «Укренерго» від диспетчеризації на борги перед ВДЕ (45% промисловим і 10% домашнім СЕС), а також на виплату боргів на балансуючому ринку (45%).

«Для промислових станцій йдеться про 45% цих коштів, а це приблизно 4,5 млрд грн. Плюс по колу повернеться частина коштів з інших 45%, які підуть у рахунок погашення боргів системного оператора на балансуючому ринку. Важко сказати точно, але у результаті ВДЕ отримує більше, ніж 4,5 млрд грн», – зазначив представник інвесторів.

Водночас він вважає, що без зовнішнього фінансування погасити старі борги перед промисловими ВДЕ буде складно.

«У будь-якому варіанті. Тобто, фінансовий інструмент можна вибрати, але він буде зовнішній. Внутрішніх резервів, найімовірніше, у нас небагато», – сказав Соколовський в інтерв’ю Енергореформі.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

Читайте також:

Теги: Укренерго фінансування держава будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нашу енергетику підігріли приблизно на $3 млрд в останні роки
Чи справді американські гранти впливають на економіку України?
Вчора, 19:31
Проєкт міжнародного аеропорту Далянь Цзіньчжоу
Китай побудує найбільший у світі аеропорт на штучному острові
8 сiчня, 07:50
За планом крематорій запрацює до кінця цього року
В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію
3 сiчня, 06:39
В одній з областей застосовуються аварійні графіки відключення світла
В одній з областей застосовуються аварійні графіки відключення світла
13 сiчня, 13:07
Кількість користувачів TikTok у США перевищує 170 млн, і цей бізнес може отримати Маск
Китай обговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску – Bloomberg
14 сiчня, 12:06
Заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн
«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон
15 сiчня, 17:26
Робітники розвантажують будівельні матеріали для тимчасового притулку депортованих мексиканців
Мексика будує тимчасові притулки для депортованих осіб з США
23 сiчня, 02:22
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
27 сiчня, 20:03
Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік передбачено 391,1 млн грн
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
30 сiчня, 16:38

Новини

Виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції – інвестори
Виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції – інвестори
Найбільший проєкт зеленої енергії з 350 тис. дзеркалами закривають: причини
Найбільший проєкт зеленої енергії з 350 тис. дзеркалами закривають: причини
«Гарпок» та «Укренерго» недоплачують виробникам зеленої електроенергії – інвестор
«Гарпок» та «Укренерго» недоплачують виробникам зеленої електроенергії – інвестор
Вчені знайшли спосіб охолодження сонячних панелей
Вчені знайшли спосіб охолодження сонячних панелей
Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт
Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції – експерт
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
154K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 лютого 2025
32K
Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів
17K
Звідки у квартирі Крупи море готівки? Адвокати видали нове пояснення
12K
Науковці назвали найкращий чай для схуднення

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Сьогодні, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Сьогодні, 05:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua