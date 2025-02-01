Виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції – інвестори

Соколовський зазначив, що у будь-якому випадку борги треба закривати, аби стимулювати розвиток ВДЕ в Україні

Інвестори очікують від держави на вирішення боргової кризи, щоб стимулювати розвиток зеленої енергетики – Соколовський

Вирішення державою питання щодо погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2022-2024 роки, які перевищують 20 млрд грн, стане поштовхом до стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Про це повідомив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський, передає Енергореформа.

Він зазначив, що у будь-якому випадку борги треба закривати, аби стимулювати розвиток ВДЕ в Україні.

«Якщо ми говоримо про будівництво нових промислових станцій, то вони вже не працюватимуть за зеленим тарифом, але погашення заборгованості старих періодів «ГарПока» перед компаніями, які отримували право на зелений тариф, буде певним меседжем ринку», – пояснив глава АСЕУ.

Найближчим рішенням, яке частково зможе вирішити боргову проблему, Соколовський назвав законопроєкт №9381, який очікує на підпис президента, і яким передбачається спрямування коштів економії «Укренерго» від диспетчеризації на борги перед ВДЕ (45% промисловим і 10% домашнім СЕС), а також на виплату боргів на балансуючому ринку (45%).

«Для промислових станцій йдеться про 45% цих коштів, а це приблизно 4,5 млрд грн. Плюс по колу повернеться частина коштів з інших 45%, які підуть у рахунок погашення боргів системного оператора на балансуючому ринку. Важко сказати точно, але у результаті ВДЕ отримує більше, ніж 4,5 млрд грн», – зазначив представник інвесторів.

Водночас він вважає, що без зовнішнього фінансування погасити старі борги перед промисловими ВДЕ буде складно.

«У будь-якому варіанті. Тобто, фінансовий інструмент можна вибрати, але він буде зовнішній. Внутрішніх резервів, найімовірніше, у нас небагато», – сказав Соколовський в інтерв’ю Енергореформі.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.