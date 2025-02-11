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Американські вчені представили панелі для перетворення тепла на електроенергію (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Американські вчені представили панелі для перетворення тепла на електроенергію (відео)
Система Heat2Power перетворює тепло на електрику
фото: Heat2Power

Технологія Heat2Power досягла ефективності перетворення тепла в електроенергію понад 44%, стверджують розробники

Американська компанія Heat2Power, заснована командою вчених з Мічиганського університету, представила модульну панель, здатну перетворювати тепло на електроенергію. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Мічиганського університету.

Повідомляється, що в основі панелі лежить запатентована технологія під назвою «термофотоелектрика на повітряному мосту». Вона дає змогу збирати теплову енергію навіть за відносно низьких температур.

Термофотоелектричні системи (TES) працюють за таким принципом: джерело енергії, таке як сонячне, хімічне, ядерне або електричне, генерує тепло, яке подається в контейнер для зберігання тепла. Тепловий випромінювач вивільняє цю накопичену енергію, а ТФЕ-елемент перетворює її на електричну енергію.

«Термофотоелектричні пристрої дуже схожі на сонячні елементи, за винятком того, що вони перетворюють тепло, а не сонячне світло, на електрику», – зазначив професор Стівен Форрест.

Основним компонентом систем TES є великі контейнери для зберігання теплової енергії. Панелі TPV Heat2Energy вистилають внутрішню частину контейнерів, і коли буде потрібна енергія, тепло буде вивільнятися і випромінюватися на панелі.

Згідно з пресрелізом, технологія Heat2Power перетворює тепло в електрику більш ефективно, ніж будь-який наявний пристрій на ринку. Вчені досягли ефективності перетворення тепла в електроенергію понад 44% і мають намір збільшити цей показник до більш ніж 50%.

«Теплове випромінювання, що виходить від гарячого матеріалу для зберігання, вловлюється нашими TPV-панелями і практично миттєво перетворюється на електрику», – підкреслив доцент Андрій Ленерт.

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Теги: енергетика електроенергія вчені

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